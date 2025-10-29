Die Freibadsaison 2025 in Thale und Westerhausen litt unter schlechtem Wetter und verzeichnete deutlich weniger Besucher als im Vorjahr. Trotz Regen und kühlen Temperaturen bemühten sich Betreiber und Ehrenamtliche um attraktive Veranstaltungen und gepflegte Anlagen. Wie die Bilanz ausfällt.

2024 war das Sommerbad in Thale besser besucht.

Thale/Westerhausen/MZ/son. - Bei kühlen Temperaturen, Wolken am Himmel oder gar Regen macht ein Freibadbesuch keinen Spaß. So zeigte sich das Wetter in diesem Sommer jedoch allzu oft. Dementsprechend fällt die Saisonbilanz für die beiden Sommerbäder in Thale und Westerhausen schlechter als im Vorjahr aus.