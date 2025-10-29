Sven Rudel eröffnet am Donnerstag, 30. Oktober, das „Wald und Wein Café“ in der Klosterstraße 2 in Querfurt. Wie es den gebürtigen Chemnitzer in die Quernestadt verschlagen hat.

Event-Café wird eröffnet: Musik und Lesungen statt nur Kaffee und Kuchen

Querfurt/MZ. - Als Sven Rudel vor ein paar Wochen die Räumlichkeiten in der Klosterstraße 2 in Querfurt zur Besichtigung betrat, „haben seine Augen gefunkelt“, erzählt seine Partnerin Bernadett Szabó. Die Lokalität, in der sich bis letzten Sommer die Vinothek „Wald & Wein“ befand, sei genau das Richtige für seine Pläne, erklärt der 39-Jährige, der in Nebra lebt. Er möchte hier ein Event-Café etablieren, das „Wald und Wein Café“.