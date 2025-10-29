Gastronomie und Handel Neuheit am Boulevard in Bernburg - das bietet das „Genusswerk“ und diese Geschäfte schließen
In Bernburgs Stadtzentrum ist in dieser Woche das „Genusswerk“ eröffnet worden. Was dort angeboten wird und welche Läden unterdessen schon bald schließen.
Aktualisiert: 29.10.2025, 18:57
Bernburg/MZ. - Wer von der Auguststraße zur Bernburger Fußgängerzone unterwegs ist, kommt unweigerlich an dem Schaufenster vorbei, in dem gleich mehrere Gerichte in der Vitrine so manchen hungrig machen dürften.