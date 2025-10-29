weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Gastronomie und Handel: Neuheit am Boulevard in Bernburg - das bietet das „Genusswerk“ und diese Geschäfte schließen

Gastronomie und Handel Neuheit am Boulevard in Bernburg - das bietet das „Genusswerk“ und diese Geschäfte schließen

In Bernburgs Stadtzentrum ist in dieser Woche das „Genusswerk“ eröffnet worden. Was dort angeboten wird und welche Läden unterdessen schon bald schließen.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 29.10.2025, 18:57
In Bernburg ist am Donnerstag das „Genusswerk“ eröffnet worden.
In Bernburg ist am Donnerstag das „Genusswerk“ eröffnet worden. Foto: Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Wer von der Auguststraße zur Bernburger Fußgängerzone unterwegs ist, kommt unweigerlich an dem Schaufenster vorbei, in dem gleich mehrere Gerichte in der Vitrine so manchen hungrig machen dürften.