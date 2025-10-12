Die Fraktion von BIG, I.O., SPD und Grünen im Ballenstedter Stadtrat will die Stadt genau unter die Lupe nehmen und fordert eine Bestandsanalyse für fast alles: Zustand und Nutzung kommunaler Gebäude, Infrastruktur, demografische Entwicklung.

Fraktion will Ballenstedt unter die Lupe nehmen: Gebäude und Infrastruktur im Check

Welche Gebäude in Ballenstedt gehören der Stadt und in welchem Zustand sind sie? Das soll eine Bestandsanalyse klären, die von der Stadtratsfraktion von BIG, I.O., SPD und Grünen gefordert wird.

Ballenstedt/MZ. - Die ehemalige Lungenklinik in Ballenstedt bekommt eine Zukunft als Medizinisches Versorgungszentrum, mit Arztpraxen, Apotheke, weiteren medizinischen Bereichen. Da stellt sich manchem die Frage, was aus dem Ärztehaus in der Bebelstraße werden soll.