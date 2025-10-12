weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nutzung städtischer Gebäude in Ballenstedt: Fraktion will Ballenstedt unter die Lupe nehmen: Gebäude und Infrastruktur im Check

Die Fraktion von BIG, I.O., SPD und Grünen im Ballenstedter Stadtrat will die Stadt genau unter die Lupe nehmen und fordert eine Bestandsanalyse für fast alles: Zustand und Nutzung kommunaler Gebäude, Infrastruktur, demografische Entwicklung.

Von Rita Kunze 12.10.2025, 10:00
Welche Gebäude in Ballenstedt gehören der Stadt und in welchem Zustand sind sie? Das soll eine Bestandsanalyse klären, die von der Stadtratsfraktion von BIG, I.O., SPD und Grünen gefordert wird.
Welche Gebäude in Ballenstedt gehören der Stadt und in welchem Zustand sind sie? Das soll eine Bestandsanalyse klären, die von der Stadtratsfraktion von BIG, I.O., SPD und Grünen gefordert wird. Foto: Jürgen Meusel

Ballenstedt/MZ. - Die ehemalige Lungenklinik in Ballenstedt bekommt eine Zukunft als Medizinisches Versorgungszentrum, mit Arztpraxen, Apotheke, weiteren medizinischen Bereichen. Da stellt sich manchem die Frage, was aus dem Ärztehaus in der Bebelstraße werden soll.