Nutzung städtischer Gebäude in Ballenstedt Fraktion will Ballenstedt unter die Lupe nehmen: Gebäude und Infrastruktur im Check
Die Fraktion von BIG, I.O., SPD und Grünen im Ballenstedter Stadtrat will die Stadt genau unter die Lupe nehmen und fordert eine Bestandsanalyse für fast alles: Zustand und Nutzung kommunaler Gebäude, Infrastruktur, demografische Entwicklung.
12.10.2025, 10:00
Ballenstedt/MZ. - Die ehemalige Lungenklinik in Ballenstedt bekommt eine Zukunft als Medizinisches Versorgungszentrum, mit Arztpraxen, Apotheke, weiteren medizinischen Bereichen. Da stellt sich manchem die Frage, was aus dem Ärztehaus in der Bebelstraße werden soll.