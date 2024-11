Quedlinburg fehlt Geld: Warum nun sogar das Welterbe der Harzstadt in Gefahr ist

Quedlinburg/MZ. - Um Investitionen abzusichern, nimmt die Stadt Quedlinburg 2024 schon mehr Kredite auf, nun wird die Luft in Sachen Finanzen noch dünner: Laut Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) wird damit „der Werteverzehr an kommunaler Infrastruktur weiter forciert. Und ich gehe so weit, dass damit langfristig das Welterbe gefährdet ist“, machte er deutlich.