Wo früher Fleisch verarbeitet wurde, pulsiert heute das Nachtleben im Harz. Zwei Jahrzehnte lang stand die ehemalige Fleischerei Kortum in Ballenstedt leer. Ein engagiertes Trio hat den Lost Place in eine einzigartige Eventlocation verwandelt.

Von der Fleischerei zur angesagten Party-Location: Wie der Feinkost Club den Harz elektrisiert

Ballenstedt/MZ. - Hinter der schweren Tresortür liegt eine andere Welt. Graffiti an den dunklen Wänden, Kronleuchter über der Bar, Fässer als Stehtische, einladend aussehende Sofas und Sessel. Die Bässe im Hintergrund – noch verhalten. Im Feinkost Club in Ballenstedt laufen die Vorbereitungen für die nächste Party.