Familien kaufen Ex-Herberge und Schreckensturm

Stadtrat hat im nicht öffentlichen Teil drei Verkaufsbeschlüsse gefasst. OB Ruch: „Immobilien in Welterbestadt sind nach wie vor gefragt.“

Quedlinburg - Der Schreckensturm sowie die Gebäude der ehemaligen Jugendherberge und der ehemaligen Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Quedlinburg gehen in neue Hände. Der Stadtrat hat im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung drei Verkaufsbeschlüsse gefasst.

„Wir haben ein sehr gutes Angebotsfeld requirieren können. Das zeigt uns, dass Immobilien in der Welterbestadt nach wie vor hochgefragt sind“, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf Anfrage der MZ und fügte hinzu:

„Ich denke, wir haben im Stadtrat gute Entscheidungen getroffen für die Entwicklung der Immobilien.“ Die Erlöse aus einem Verkauf der Jugendherberge und des Schreckensturmes gehen übrigens in das Treuhandvermögen des städtischen Sanierungsträgers Baubecon und werden genutzt, um andere Objekte zu kaufen bzw. deren Sanierung unterstützen zu können.

Doch wer erhielt den Zuschlag für Jugendherberge, Kita und Schreckensturm, und was haben die künftigen Eigentümer mit den Gebäuden vor?

Familie will in der Ex-Jugendherberge wohnen und Radfahrer-Quartiere anbieten

Die frühere Jugendherberge: Hier habe es drei zu berücksichtigende Angebote gegeben, erklärt Frank Ruch. „Wir haben uns entschieden, im Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss zwei sehr interessante, wenn auch unterschiedlich ausgerichtete Projekte präsentieren zu lassen.“

Das Objekt im Neuendorf liege im Sanierungsgebiet „in einem von Wohnbebauung dominierten Gebiet, wo auch viel privates Geld investiert wurde aus Liebe zu Quedlinburg“. Daher seien auch Interessen der Denkmalsanierer zu berücksichtigen gewesen im Hinblick auf die künftige Nutzung und damit möglicherweise verbundenem Lärm oder Verkehrsaufkommen.

Der Stadtrat sei der klaren Empfehlung aus dem Ausschuss - sechs Jastimmen und eine Neinstimme - gefolgt und habe sich für das Konzept einer Familie entschieden, die sich in einem Teil des Gebäudeensembles ein eigenes Zuhause schaffen und in dem anderen ein Bett- und Bike-Projekt umsetzen möchte.

„Das passt sehr gut zum Thema fahrradfreundliche Stadt, zur umweltfreundlichen Mobilität“, so der Oberbürgermeister. Das Vorhaben der Familie, die Bindung in die Region habe, sei - neben dem Kaufpreis - „mit einem beachtlichen Investitionsvolumen“ verbunden.

Firma will ihren Sitz in den ehemaligen Kindergarten „Anne Frank“ verlegen

Die ehemalige Kindertagesstätte „Anne Frank“: Für die stadtbildprägende Villa im Harzweg habe es acht zu berücksichtigende Angebote gegeben, sagt der Oberbürgermeister. Vier seien vom Kaufpreis her, den die Interessenten zahlen wollten, akzeptabel gewesen, „wobei sich ein Angebot deutlich von den anderen abgehoben hat“.

In der Villa im Harzweg befand sich zuletzt die Kita ?Anne Frank?. Foto: P. Korn

Dieser Preis sei auch ausschlaggebend für die „klare Entscheidungsempfehlung“ der Verwaltung gewesen, der sowohl der Wirtschaftsausschuss mit fünf Ja- und zwei Neinstimmen als auch der Stadtrat mit klarer Mehrheit gefolgt seien. Natürlich hätten auch die dargelegten Konzepte eine Rolle gespielt. Weil diese von annähernd gleicher Qualität gewesen seien, sei die „Entscheidungslage klar“ gewesen.

„Wenn wir bedingungsfrei ausschreiben, entscheidet der Preis. Es sei denn, es gibt gravierende Unterschiede bei den Projekten oder Besonderheiten zu beachten wie bei der Jugendherberge.“ Neuer Eigentümer werde ein Unternehmen, das bereits in der Region tätig sei, seinen Firmensitz nach Quedlinburg in die Villa verlegen wolle und „auch in unsere Kernkompetenzen Gesundheit und Pflege passt“, erläuterte Frank Ruch.

Schreckensturm: Familie überzeugte mit Kenntnissen bei der Denkmalsanierung

Während die Gebäude der ehemaligen Jugendherberge und der ehemaligen Kindertagesstätte bedingungsfrei zum Verkauf ausgeschrieben wurden, ist die Situation beim Schreckensturm, der zur mittelalterlichen Stadtbefestigungsanlage von Quedlinburg gehört, anders.

„Hier gibt es ein Gutachten, das den Preis auf 80.000 Euro festsetzt“, erklärt der Oberbürgermeister. „Hier ging es ausschließlich um das Konzept.“ Eingegangen seien bei der Stadtverwaltung vier zu berücksichtigende Bewerbungen.

Der Schreckensturm Foto: M. Junghans

Aus Sicht der Verwaltung habe sich eine dieser Bewerbungen, die eine Wohnnutzung vorsieht, „ganz klar“ durchgesetzt. Der Wirtschaftsausschuss sei dem Verwaltungsvorschlag mit sechs Jastimmen bei einer Enthaltung gefolgt und der Stadtrat ebenfalls mehrheitlich.

Neuer Eigentümer werde eine Familie aus Quedlinburg, die nun in der Welterbestadt mit Wohneigentum sesshaft werden, den Turm selbst zum Wohnen nutzen wolle. „Sie haben bei ihrer Bewerbung deutlich gemacht, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, und konnten auch mit ihren Kenntnissen bei der Denkmalsanierung überzeugen“, erklärt Frank Ruch. „Sie haben in diesem Umfeld Erfahrungen.“ (mz)