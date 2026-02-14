Der Führerschein soll künftig weniger Kosten. Wie realistisch sind die Reformvorschläge? Was sagen Harzer Fahrschulen zu Distanz- und Laienunterricht, haben sie Einbrüche bei den Anmeldungen gespürt und welche Idee haben sie?

Digitaler Unterricht, Fahrstunden bei den Eltern – Fahrlehrer aus dem Harz sind entsetzt

Die Vorschläge zur Führerscheinreform stoßen auch im Harz auf Kritik.

Harzgerode/Blankenburg/MZ. - Digitaler Unterricht, weniger Sonderfahrten, Fahrstunden bei den Eltern: Die geplante Führerscheinreform, mit der die Ausbildung kostengünstiger werden soll, sorgt auch unter den Fahrlehrern im Harz für Diskussionsstoff – und Entsetzen. Wir haben stellvertretend mit den Inhaberinnen zweier Fahrschulen gesprochen, wie sie zu den Reformvorschlägen stehen.