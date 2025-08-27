Die Sanierung der alten Bergfaktorei am Harzgeröder Marktplatz dauert länger als geplant. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im vergangenen Jahr abgeschlossen sein. Doch es gab Komplikationen. Wie es nun weitergeht.

Bis Ende des Jahres soll das Gebäude zu sein, die Mauern stehen, das Dach drauf und die Fenster eingebaut sein.

Harzgerode/MZ. - Zum Baustart gab es Eis für alle. Im Juli 2023 war das – und der Plan sportlich. Schon im Mai des Jahres darauf sollte die Sanierung der alten Bergfaktorei am Harzgeröder Marktplatz abgeschlossen, ein neuer Anbau errichtet, Wohnraum entstanden und die Räume bereit für den Einzug eines Eiscafés sein. Heute, 13 Monate später, steht der Neubau im Rohbau. Und das alte Fachwerkgebäude ist weiter Baustelle; es wurde bis auf seine Grundstruktur entkernt. Der Blick ist frei bis in die Dachspitze; und ein Meer von Stützen durchzieht es. Noch. Denn die Arbeiten haben wieder Fahrt aufgenommen, die Bauleute mit den Mauerarbeiten begonnen.