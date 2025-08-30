Der Verein am Geiseltalsee startete 2015 mit sieben Gründern. Heute segeln 66 Mitglieder im Hafen Neumark. Doch die Erfolgsgeschichte bringt unerwartete Probleme mit sich.

Braunsbedra/MZ. - „Segeln ist, wenn man alles um sich herum vergessen kann: die Arbeit, die Welt, alles. Es zählt nur der Wind, das Wasser und der Kurs.“ Mit dem von Austen Klose beschriebenen Gefühl des Segelns schlossen sich sieben Wassersportbegeisterte vor geraumer Zeit zusammen. Sie hatten einen Wunsch: auf dem Geiseltalsee zu segeln und den Sport dem Nachwuchs nahezubringen.