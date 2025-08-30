Die Imerys-Gruppe nimmt die Produktion von Weißelektro-Korund wieder auf. Ob das auch wieder mehr Arbeitsplätze am Standort bedeutet.

Imerys startet Produktion in Zschornewitz neu – was das für Jobs bedeutet

Zschornewitz/MZ - Das Werk der französischen Bergbaukonzerns Imerys im Gräfenhainichener Ortsteil Zschornewitz soll die Produktion des Aluminiumoxids „Edelkorund Weiß“ wieder aufnehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Im Jahr 2023 war die Produktionslinie in andere Werke des Unternehmens in Österreich und Bahrain verlegt worden. Zudem sollte das Personal am Standort stark reduziert werden, weil die Fertigung aufgrund niedriger Nachfrage, hoher Energiepreise und des Wettbewerbs aus China stark reduziert worden war.