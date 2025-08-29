Kunden der Sparkasse Wittenberg können inzwischen Apple Pay nutzen. Mit Wero startet ein neuer Bezahldienst – als Alternative zu PayPal. Warum trotzdem viele am Bargeld festhalten.

Mit Apple Pay können Sparkassen-Kunden in Wittenberg seit April jetzt auch mit dem iPhone kontaktlos bezahlen. Zuvor hatte das Institut den Dienst lange Zeit nicht angeboten.

Wittenberg/MZ - An den Kassen im Supermarkt oder in der Bäckerei gehört es längst zum Alltag: Statt hektisch nach Münzgeld oder der EC-Karte im Portemonnaie zu kramen, halten viele Kunden einfach ihr Smartphone an das Lesegerät. Für Sparkassen-Kunden in Wittenberg war das lange nicht möglich. Erst im April dieses Jahres hat die Sparkasse „Apple Pay“ für iPhone-Nutzer freigeschaltet; deutlich später als viele andere Institute. Das Haus hatte lange keinen Bedarf für den Dienst gesehen. Nun allerdings schon. Was hat die Sparkasse zum Umdenken bewegt?