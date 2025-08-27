Die Harzerin Ivonne Resigkeit ist Bildhauerin, Malerin und Tattookünstlerin. Einige ihrer Arbeiten sind jetzt in einer Sonderausstellung im Hüttenmuseum Thale zu bestaunen. Welcher Zufall dazu geführt hat.

„Es wird mystisch“: Welche Skulpturen und Malereien im Hüttenmuseum zu sehen sind

Diese Skulptur soll unbedingt mit ins Hüttenmuseum und in der Ausstellung „es wird mystisch“ gezeigt werden.

Thale/MZ. - Mit lautem Knall schlägt ein Blitz in einen Baum ein und reißt einen Ast auseinander; er platzt förmlich auf. Der Baum ist tot, sein Holz aber zu schade, um als Brennmaterial zu enden. Das findet zumindest Ivonne Resigkeit. Die Thalenser Künstlerin erkennt, was aus dem teils explodierten Ast werden könnte: „Es war vorgegeben, dass diese Seite in Richtung Alien geht“, erklärt die Bildhauerin ihr fertiges Kunstwerk und dreht es anschließend um – ein freundliches Gesicht mit wallendem Haar, das in die Höhe schießt, erscheint.