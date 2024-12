In fast 22 Jahren als Klinikseelsorger am Harzklinikum ist Matthias Zentner nicht nur Ansprechpartner für Patienten gewesen. Jetzt ist er von dieser Aufgabe entpflichtet worden.

Quedlinburg/MZ. - Nicht selten sind es zunächst „Schweigegespräche“ gewesen, die er geführt hat, sagt Matthias Zentner. Etwa mit der jungen Frau, die ihr Kind unter der Geburt verloren hat. Oder mit der längst palliativ versorgten sterbenskranken Patientin. „Die Kunst der Seelsorge ist, nicht schnell zu antworten. Auszuhalten, was ist. Später dann nachzufragen, was im Gegenüber für Ressourcen schlummern, die wiederentdeckt werden können“, sagt Matthias Zentner.

Lesen Sie auch: Harzer Kirchen in der Krise: Gemeinden verlieren immer mehr Mitglieder (mit großer Übersicht)

Nach fast 22 Jahren als Klinikseelsorger am Harzklinikum ist er in einem Gottesdienst nun von dieser Aufgabe entpflichtet worden. Die Stelle, die das Krankenhaus und der Evangelische Kirchenkreis Halberstadt gemeinsam getragen hatten, gibt es ab Januar nicht mehr; das Klinikum hat sich aus der Finanzierung zurückgezogen.

Zentner fing bei Telefonseelsorge in Halle mit Ausbildung an

Der Dienst als Klinikseelsorger geschieht dort, „wo Worte nicht selten fehlen oder ganz leise gesprochen wird, wo Tränen fließen, quälend lange geschwiegen wird, Antworten nicht da sind, zumindest nicht gleich“. So hat es Jürgen Schilling, Superintendent im Kirchenkreis, formuliert. Auch seelsorglich zu arbeiten, „war schon am Anfang meines Studiums mein Leidenschaftsthema“, sagt Matthias Zentner. Damals wurde in Halle, wo er studierte, gerade die Telefonseelsorge aufgebaut. „Ich habe mich ausbilden lassen und später dann auch schon Fallbesprechungsgruppen geleitet.“

2003 kam der gebürtige Wernigeröder, der in Halle aufgewachsen ist und sein Abitur in Potsdam abgelegt hat, wieder in die Region: mit einer Viertelstelle als Gemeindepfarrer in Ditfurt und einer halben Stelle als Krankenhausseelsorger in Quedlinburg, was die Psychiatrie in Ballenstedt einschloss. „Das ist dann mehr geworden, weil die Klinikleitung gesagt hat: Wir brauchen mehr Zeit von Ihnen.“ Mit der Aufstockung durch das Klinikum um eine Viertelstelle kam unter anderem die Aufgabe hinzu, sich auch um die Proklin-Pflegeheime zu kümmern.

Seit 2022 kümmert sich Zentner auch um Klinikseelsorge in Wernigerode

2007 übernahm Matthias Zentner die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Quedlinburg und gab dafür die Pfarrstelle in Ditfurt ab. Und als vor rund zwei Jahren der Standort des Harzklinikums in Wernigerode zur Klinikseelsorge hinzukam, der Kirchenkreis dafür noch eine weitere Viertelstelle freigab, legte er auch die Jugendarbeit in neue Hände, widmete sich ganz der Krankenhausseelsorge.

In den vergangenen fast 22 Jahren ist Matthias Zentner dabei nicht nur Ansprechpartner für Patienten und deren Angehörige gewesen. Sondern ebenso für die Mitarbeiter, für die es jederzeit die Möglichkeit gab, sich aussprechen zu können. Unabhängig von der Konfession wurde davon rege Gebrauch gemacht, berichtet Zentner. Bewirkt hat er noch viel mehr, hat etwa das Ethikkomitee gegründet und geleitet, für ein Einrichten des Raums der Stille am Klinikstandort Quedlinburg gesorgt, sich in die Ausbildung der Krankenschwestern und -pfleger eingebracht, die Grünen Damen begleitet und sich für eine Bestattung von still geborenen, von frühstgeborenen und verstorbenen Kindern eingesetzt.

Von der Schwierigkeit als Seelsorger in einem säkularen Bereich

„Ich habe das gern gemacht, es war echt Leidenschaft“, sagt Matthias Zentner über die Klinikseelsorge. Er scheide aus als jemand, der sich darin geübt habe, Seelsorger in einem säkularen, einem weltlichen Raum zu sein. Als jemand, der nicht missionarisch Glauben habe vermitteln wollen, sondern getragen sei von echtem Interesse und einem Menschenbild, das in dem anderen ebenfalls ein Geschöpf Gottes sehe. „Hier und da ist es mir gelungen, ein kleines Klümpchen Glaubensgold über die Mauer zu werfen. Dafür bin ich dankbar.“

Es habe „ein bisschen gebraucht“, sich von dem zu verabschieden, was er so gern tue. „Ich werde viele Menschen sehr vermissen: die Kolleginnen und Kollegen, die Patienten, die Grünen Damen...“ Auf der anderen Seite sei es gut, nach 22 Jahren noch einmal etwas Neues anzufangen.

Auch interessant: Labyrinth Klinikum? Woran in Quedlinburg gearbeitet wird und was das für Patienten bedeutet

Ab 1. Januar wird er als Pfarrer als „Springer“ im Kirchenkreis tätig sein, zunächst in Wernigerode eine Gemeinde übernehmen. Darauf freue er sich, sagt der 56-Jährige, den auch und gerade mit Blick auf die Klinikseelsorge die Frage beschäftigt: „Was hilft gegen die Einsamkeit, die sich wie ein Krebs durch die Gesellschaft frisst? Da müssen wir alle zusammen aktiv Ausschau halten.“