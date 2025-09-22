Die neue Ergotherapie-Praxis in Bad Suderode setzt auf tierische Unterstützung im Therapiealltag. Neben klassischen Methoden kommen im Humanas-Wohnpark auch Hunde zum Einsatz, um die Behandlung zu ergänzen. Wie das Konzept funktioniert und wer davon profitiert.

Neue Ergotherapie in Bad Suderode: Wie Hunde jetzt bei der Behandlung helfen

Jessica Kampe und die Co-Therapeuten Ari, Akiro und Angel (von vorn nach hinten) im Motorikraum der Ergotherapiepraxis, die in Räume im Humanas-Wohnpark Bad Suderode eingezogen ist.

Bad Suderode/MZ. - Ein Schaukeltuch, Werkzeuge für kleine Holzarbeiten oder Stifte warten hier ebenso auf ihren Einsatz wie besondere Unterstützer auf vier Pfoten: Mit dem Umbau des ehemaligen Schulhauses in Bad Suderode sind nicht nur seniorengerechte, zum Humanas-Wohnpark gehörende Wohnungen entstanden. Im Souterrain hat auch eine Ergotherapie Einzug gehalten.