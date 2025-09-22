Hot Banditoz in Prettin Stars im Einsatz: Prominente setzen sich für krebskranke Kinder ein
Zuversicht auf dem roten Teppich: Prettin hilft krebskranken Kindern. Wie viel Mut und Freude entsteht, wenn Menschen und Künstler gemeinsam für die kleine Patienten einstehen.
Aktualisiert: 22.09.2025, 12:02
Prettin/MZ. - Eva Dittmann beobachtet mit breitem Lächeln und großen Augen die vielen Menschen, die in strahlenden Abendkleidern und Anzügen über den roten Teppich in das Gemeinschaftshaus von Prettin flanieren.