Quetzdölsdorf steht ohne Fußballmannschaft da. Was soll mit dem Platz geschehen? Zusammen sucht man nun eine Antwort auf eine Frage, die sich viele Orte noch stellen werden müssen.

Stirbt der Fußball aus? Nicht nur Quetzdölsdorf muss sich Gedanken über leere Sportplätze machen

Wenn in Quetzdölsdorf Fußballspiele stattfanden, waren viele Besucher vor Ort.

Quetzdölsdorf/MZ. - „Was bleibt, wenn die Vereine schwinden? Eine Frage, die man sich in Quetzdölsdorf stellen muss. Denn dort verkündete der Sportverein Quetzdölsdorf 1929, dass er zwar weiterbestehe, sich seine Fußballabteilung jedoch zurückziehe. Nun steht eine Entwidmung im Raum und die Frage, was mit dem Gelände geschehen könnte. Eine Entwicklung, die umgreift.