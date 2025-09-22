weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Neues Angebot in Bad Suderode: Ergotherapie mit tierischer Unterstützung: Wer in neuen Wohnpark im Harz eingezogen ist

Neues Angebot in Bad Suderode Ergotherapie mit tierischer Unterstützung: Wer in neuen Wohnpark im Harz eingezogen ist

Im jetzt zum Humanas-Wohnpark gehörenden, umgebauten ehemaligen Schulhaus in Bad Suderode hat eine Ergotherapie-Praxis, die es schon seit einigen Jahren gibt, neue Räume bezogen. Mit welchen besonderen Co-Therapeuten hier gearbeitet wird.

Von Petra Korn 22.09.2025, 06:00
Jessica Kampe und die Co-Therapeuten Ari, Akiro und Angel (von vorn nach hinten) im Motorikraum der Ergotherapiepraxis, die in Räume im Humanas-Wohnpark Bad Suderode eingezogen ist.
Jessica Kampe und die Co-Therapeuten Ari, Akiro und Angel (von vorn nach hinten) im Motorikraum der Ergotherapiepraxis, die in Räume im Humanas-Wohnpark Bad Suderode eingezogen ist. Foto: Korn

Bad Suderode/MZ. - Ein Schaukeltuch, Werkzeuge für kleine Holzarbeiten oder Stifte warten hier ebenso auf ihren Einsatz wie besondere Unterstützer auf vier Pfoten: Mit dem Umbau des ehemaligen Schulhauses in Bad Suderode sind nicht nur seniorengerechte, zum Humanas-Wohnpark gehörende Wohnungen entstanden. Im Souterrain hat auch eine Ergotherapie Einzug gehalten.