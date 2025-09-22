Im jetzt zum Humanas-Wohnpark gehörenden, umgebauten ehemaligen Schulhaus in Bad Suderode hat eine Ergotherapie-Praxis, die es schon seit einigen Jahren gibt, neue Räume bezogen. Mit welchen besonderen Co-Therapeuten hier gearbeitet wird.

Ergotherapie mit tierischer Unterstützung: Wer in neuen Wohnpark im Harz eingezogen ist

Jessica Kampe und die Co-Therapeuten Ari, Akiro und Angel (von vorn nach hinten) im Motorikraum der Ergotherapiepraxis, die in Räume im Humanas-Wohnpark Bad Suderode eingezogen ist.

Bad Suderode/MZ. - Ein Schaukeltuch, Werkzeuge für kleine Holzarbeiten oder Stifte warten hier ebenso auf ihren Einsatz wie besondere Unterstützer auf vier Pfoten: Mit dem Umbau des ehemaligen Schulhauses in Bad Suderode sind nicht nur seniorengerechte, zum Humanas-Wohnpark gehörende Wohnungen entstanden. Im Souterrain hat auch eine Ergotherapie Einzug gehalten.