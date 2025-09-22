Die Stadt Osterfeld kämpft seit Jahren darum, ihre Schrottimmobilien im Marktbereich beseitigen zu können. Warum es jetzt Licht am Ende des Tunnels gibt.

Anstelle von Markt 3 klafft nun eine Baulücke im Osterfelder Marktbereich, das schon wieder ordentlich zugewuchert ist.

Osterfeld/MZ. - Entstehen am Osterfelder Marktplatz, dort wo heute eine Baulücke klafft, bald neue Wohnungen und Geschäftsräume oder gar ein Einkaufsmarkt mitten in der Innenstadt? „Lose Gespräche mit Interessenten hat es schon gegeben, doch auf eine gezielte Suche nach Investoren können wir erst gehen, wenn neben dem Grundstück Markt 3 auch das Nachbargrundstück Markt 4 abgerissen ist“, sagt Osterfelds Bürgermeister.