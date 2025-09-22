Auf die Nachhaltigkeitswoche fällt das Großreinemachen: In der Ascherslebener Innenstadt sammeln Freiwillige Unrat und die Sporttaucher fischen Müll aus dem Junkerssee.

Gefüllte Müllsäcke, Elektroschrott, Reifen, Metallschrot – das ist die Bilanz nach drei Stunden Müllsammeln.

Aschersleben/MZ. - Eine alte Tür mitten im Fluss, sogar eine Schreibmaschine – solche Fundstücke sind für Vivien Horn nichts Neues. „Ja, das haben wir dort schon mal rausgeholt“, erinnert sie sich an frühere Stadtputzaktionen. An diesem Sonnabend steigt sie erneut in die Eine, zusammen mit anderen Mitgliedern des Jugendvereins Elf. Gummistiefel an, Greifzange in der Hand, Blick ins Wasser: Wie jedes Jahr ziehen die jungen Leute los, um das Flussbett und die Ufer von Abfällen zu befreien.