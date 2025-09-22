Prozess am Amtsgericht Bernburg für einen 24-jährigen Bernburger wegen des Besitzes einer nicht unerheblichen Menge Drogen. Dieses Urteil wurde gesprochen.

Keine unerhebliche Menge Marihuana wurde ein einer Wohnung gefunden.

Bernburg/MZ. - Es ist immer klug, seine Papiere bei sich zu haben, falls man am späten Abend auf den Straßen Bernburgs unterwegs ist. Der fehlende Personalausweis, den der Angeklagte nicht bei sich trug, befand sich in seiner Wohnung. Und ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Statt die Beamten vor der Haustür warten zu lassen, bat er sie herein. Dabei lagen am 10. Mai 2023 auf dem Wohnzimmertisch 5,33 Gramm Marihuana.