Barock trifft Barrierefreiheit Einst Sorgenkind: Was aus marodem Fachwerkhaus im Steinweg in Quedlinburg geworden ist
Das barocke, denkmalgeschützte Fachwerkhaus Steinweg 26 in Quedlinburg wird umfassend saniert. Hier entsteht ein neues Zuhause für ältere Menschen.
15.10.2025, 06:00
Quedlinburg/MZ. - Lange in schlechtem Zustand, vom Verfall bedroht und 2020 durch den Landkreis notgesichert, präsentiert es sich straßenseitig bereits mit komplett sanierter Fassade bis hin zu neuer Farbe: das barocke Fachwerkhaus Steinweg 26 in Quedlinburg. Steffen Köhnke, seeit Ende 2021 Eigentümer des Denkmals, ist dabei, dieses komplett zu sanieren.