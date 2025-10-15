Das barocke, denkmalgeschützte Fachwerkhaus Steinweg 26 in Quedlinburg wird umfassend saniert. Hier entsteht ein neues Zuhause für ältere Menschen.

Einst Sorgenkind: Was aus marodem Fachwerkhaus im Steinweg in Quedlinburg geworden ist

Die Gebäudehülle des Fachwerkhauses Steinweg 26 in Quedlinburg ist saniert; auch der markante Kastenerker blieb erhalten.

Quedlinburg/MZ. - Lange in schlechtem Zustand, vom Verfall bedroht und 2020 durch den Landkreis notgesichert, präsentiert es sich straßenseitig bereits mit komplett sanierter Fassade bis hin zu neuer Farbe: das barocke Fachwerkhaus Steinweg 26 in Quedlinburg. Steffen Köhnke, seeit Ende 2021 Eigentümer des Denkmals, ist dabei, dieses komplett zu sanieren.