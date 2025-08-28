Edward Vernhout und Ingrid Lukens, die den Ballenstedter Bahnhof saniert haben, haben sich um den Stadtumbau-Award beworben. Motto: verloren geglaubte Orte wiederbeleben. Das haben sie. Und die nächsten Veranstaltungen stehen schon im Kalender.

Eine Runde weiter: Bahnhofsretter aus dem Harz haben noch Chance auf Stadtumbau-Preis

Wieder ein Schmuckstück: der Fürstenbahnhof. Die einstige Wartehalle für den Fürsten ist heute Ferienwohnung.

Ballenstedt/MZ. - Im Rennen um „Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt 2025“ sind die Ballenstedter Bahnhofsretter Edward Vernhout und Ingrid Lukens eine Runde weiter. „Wir hatten schon nicht mehr damit gerechnet“, sagt Lukens. Dann kam eine E-Mail. Nachdem sie es zunächst in die Vorauswahl geschafft und Jurybesuch hatten, gehören sie nun zu den Bewerbern, die sich noch Chancen auf den Award ausrechnen dürfen. Das Nominierungsvideo wurde bereits gedreht.