Sie hat den ehrenamtlichen Krankenbesuchsdienst der Grünen Damen in Quedlinburg gegründet, ihn 14 Jahre lang geleitet und ist für dieses Engagement geehrt worden: Was Barbara Hofmann über das Ehrenamt sagt.

Quedlinburg/MZ. - „Das ist doch schon so lange her.“ Barbara Hofmann ist sehr überrascht gewesen, als sie in diesem Jahr mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt, der höchsten Ehrenamtsauszeichnung des Bundeslandes, für ihr Engagement bei der Gründung der Grünen Damen am damaligen Klinikum Quedlinburg und bei der langjährigen Leitung dieser Gruppe von Ehrenamtlichen geehrt worden ist (wir berichteten). Und sie sei ja auch nicht mehr dabei, sagt sie und fügt gleich hinzu: „Aber ich bin sehr froh, dass es weiter so läuft.“