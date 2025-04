Nach dem Großbrand in der Großen Steinstraße 34 wurde am Freitag die Sperrung wieder aufgehoben. Zuvor mussten aufwändige Sicherungsarbeiten stattfinden.

Nach Großbrand am Steintor in Halle: Große Steinstraße wieder frei

Großbrand in Halle (Saale)

Halle (Saale)/MZ - In den Nachmittagsstunden des Mittwochs, dem 26. März, kam es in der Großen Steinstraße in Halle zu einem schweren Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das Feuer zu löschen.