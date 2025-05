Diebe haben in Holzweißig zugeschlagen. Vom Täter fehlt jede Spur.

Dreiste Diebe in Holzweißig unterwegs - 63-jährige Frau wird auf dem Friedhof bestohlen

Der Tat geschah auf dem Friedhof in Holzweißig.

Holzweißig/MZ. - Dreiste Diebe haben in Holzweißig zugeschlagen.

Während eine 63-Jährige am Donnerstag gegen 11 Uhr mit Grabpflegearbeiten auf einem Friedhof in der Paupitzscher Straße beschäftigt war, hatte sie ihren Rucksack in unmittelbarer Nähe der Ruhestätte abgestellt.

Als sie ihre Arbeiten circa eine Stunde später beendet hatte und zu ihrem auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug zurückgekehrt war, bemerkte sie, dass sie das Behältnis am Grab vergessen hatte. Daraufhin suchte sie die Örtlichkeit erneut auf und traute ihren Augen nicht. Der Rucksack samt Ausweispapieren, mehreren Bankkarten, einem Bargeldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich sowie ihrem Handy war gestohlen worden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1.300 Euro. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen der Polizei bislang nicht vor.