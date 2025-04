Anlässlich der Nacht der Bibliotheken erzählen Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek, welche Bücher in Jessen besonders gefragt sind. Und was halten die Fachfrauen vom digitalen Lesen?

Jessen/MZ. - „Das Interesse am Lesen ist groß.“ Das zeige etwa der außerordentliche Andrang von Besuchern auf der Leipziger Buchmesse am vergangenen Wochenende, stellt Kerstin Bischoff fest. Sie und Kerstin Kratschke arbeiten in Jessens Stadtbibliothek. Doch dort, und auch im übrigen Jessener Land, findet zur heutigen Bundesweiten Nacht der Bibliotheken keine Aktion statt. Trotzdem ist der Tag Anlass, über das Lesen zu sprechen. Was lesen die Jessener? Und was halten die Fachfrauen von Hörbüchern und vom virtuellen Lesen?