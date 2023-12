Franziska Junge und ihre Helferinnen Sidney (.) und Frieda verteilen handgefertigte und weitere Kuscheltiere an die Kinder, die derzeit mit ihren Eltern in der Zast-Außenstelle in Quedlinburg untergebracht sind.

Quedlinburg/MZ. - Franziska Junge und ihre beiden Helferinnen Sidney und Frieda haben an diesem Nachmittag alle Hände voll zu tun: Dicht umringt von den Mädchen und Jungen, die derzeit mit ihren Eltern in der Außenstelle Quedlinburg der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber untergebracht sind, übergeben die Pfarrerin von der Evangelischen Kirchengemeinde und die beiden Erstklässlerinnen Kuscheltiere an die Kinder. Teddy, Elefant und Co. sind Spenden, die die Kirchengemeinde unter dem Motto „Stell dir vor, du hättest wenigstens ein Kuscheltier ...“ für die Kinder gesammelt hat.