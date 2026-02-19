Im Ballenstedter Ortsteil Radisleben wird am 21. Februar erstmals zum Kinoabend für alle in die Stephanikirche eingeladen. Snacks sind vorbereitet, der Eintritt ist frei.

Radisleben/MZ. - Die St.-Stephani-Kirche in Radisleben ist oft ungenutzt. Die Kirchengemeinde will das ändern und lädt am kommenden Samstag, dem 21. Februar, zum Filmabend ein. Auf dem Programm steht Kino aus Frankreich mit einer Komödie über Monsieur Claude und eine ziemlich turbulente Familienfeier.

„Wir haben überlegt, was wir machen können, um Leute in die Kirche zu locken. Viele Möglichkeiten hat man nicht - außer mit Konzerten, das haben wir im vergangenen Jahr schon gemacht“, sagt Silke Semella. Weil im Nachbarort Ermsleben regelmäßig zum Kirchenkino eingeladen wird, wollen die Radislebener das jetzt auch probieren. „Um Bewegung in die Kirche zu bekommen, dass es nicht ganz einschläft.“

Dorfkirche in Radisleben soll mit Veranstaltungen belebt werden

Es sei vielerorts ein Problem, dass die Kirchgänger immer weniger werden, sagt Silke Semella. Den nächsten Gottesdienst in St. Stephani gibt es am 3. April. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll die Dorfkirche wiederbelebt werden. „Mal sehen, wie's ankommt.“

Die Organisatoren haben einen Familienfilm ausgesucht, um mehrere Altersgruppen anzusprechen. „Der ein oder andere hat uns schon angesprochen, was für ein Film läuft und ob man Eintritt bezahlen muss.“ Muss man nicht, es laufe auf Spendenbasis. Ein kleiner Snack ist vorbereitet, los geht's um 18.30 Uhr.