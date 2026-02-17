Mehr Macht für den OB? Direktaufträge bis 100.000 Euro: Bekommt Quedlinburgs Oberbürgermeister mehr Entscheidungsspielraum?
Weil das Land neue Vergaberegeln ermöglicht, wird in Quedlinburg eine Änderung der eigenen Regeln angeregt: Eine höhere Entscheidungskompetenz für den Oberbürgermeister könnte Verfahren beschleunigen – aber nicht alle Fraktionen sind schon überzeugt.
17.02.2026, 11:00
Quedlinburg/MZ. - Soll Quedlinburgs Oberbürgermeister künftig über eine Vergabe etwa von Leistungen und Bauaufträgen mit einem größeren Umfang entscheiden dürfen? Bislang kann er das, wenn die Auftragssumme im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigt. Nun gibt es den Vorschlag, über eine Erhöhung dieser Grenze nachzudenken.