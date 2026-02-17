Weil das Land neue Vergaberegeln ermöglicht, wird in Quedlinburg eine Änderung der eigenen Regeln angeregt: Eine höhere Entscheidungskompetenz für den Oberbürgermeister könnte Verfahren beschleunigen – aber nicht alle Fraktionen sind schon überzeugt.

Mehr Macht für den OB?

Soll Quedlinburgs Oberbürgermeister künftig über etwa Bauaufträge mit einem größeren finanziellen Umfang allein entscheiden können? Das zu prüfen, ist jetzt angeregt worden.

Quedlinburg/MZ. - Soll Quedlinburgs Oberbürgermeister künftig über eine Vergabe etwa von Leistungen und Bauaufträgen mit einem größeren Umfang entscheiden dürfen? Bislang kann er das, wenn die Auftragssumme im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigt. Nun gibt es den Vorschlag, über eine Erhöhung dieser Grenze nachzudenken.