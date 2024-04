Die Deutsche Bahn lädt zum Tag des offenen Stellwerks in Thale ein. Was am 4. Mai angeboten wird.

Das Stellwerksgebäude in Thale – hier noch mit Baugerüst.

Thale/MZ. - 127 Jahre alt ist das denkmalgeschützte Stellwerksgebäude nahe des Thalenser Bahnhofs. Mit seinem gemauerten Erdgeschoss und dem Fachwerk-Obergeschoss samt Erkertürmchen ist es ein Hingucker und ein Wahrzeichen der Bodestadt. Für eine sechsstellige Summe war die Fachwerk-Fassade im vergangenen Jahr saniert worden, wobei sich der beauftragte Betrieb bei den alten Deko-Elementen wie Schnitzereien viel Mühe gab.

Wer einen Blick auf das Ergebnis werfen möchte, ist zum Tag des offenen Stellwerks eingeladen. Er findet am Sonnabend, 4. Mai, von 10 bis 15 Uhr statt. Es gibt unter anderem Führungen im sanierten Fachwerkstellwerk.

Außerdem ist ein Team der Deutschen Bahn (DB) vor Ort, das über Ausbildung, Studium und Quereinstiegsmöglichkeiten für verschiedene Berufe bei der Bahn informiert. Zum Beispiel werden am Standort Thale Zugverkehrssteuerer und Weichenwärter gesucht, so die DB.

Die Jahreszahl in Stein gemeißelt. (Foto: Sonnemann)

Betriebsleiterin Carmen Jankowski von DB Infrago hatte sich dafür eingesetzt, dass das historische Gebäude in Thale saniert wird. Sie hat es zudem zum Wettbewerb „Deutschlands schönstes Stellwerk“ angemeldet. Die Präsentation, die für die Bewerbung zusammengestellt wurde, will sie am 4. Mai zeigen. Ob Thale gewinnt, sei noch offen, aber „wir sind bereits unter den Top drei und stolz darauf“, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das Bauwerk von 1897 steht an der Bahnhofstraße in Thale. Ein Teil der Technik, mit der beispielsweise Weichen über große Hebel mit Muskelkraft gestellt werden, ist mehr als 110 Jahre alt – und funktioniert noch bestens. Damit ist es eines der bundesweit ältesten Stellwerke. In diesem Jahr soll das Dach des auffälligen Hauses neu gedeckt werden. „Wir wollen das Gebäude für Thale, für uns und die Außenwirkung, auch auf Touristen, erhalten“, sagt Carmen Jankowski.