Seit Jahrzehnten ist es nicht gelungen, die vielbefahrene Siebigeröder Straße in Klostermansfeld grundhaft auszubauen. Wie Land und Kommune das Problem jetzt anpacken.

Flickenteppich in Klostermansfeld

Die ersten Planungen für den Ausbau der Siebigeröder Straße in Klostermansfeld laufen.

Klostermansfeld/MZ. - Einem Flickenteppich gleicht die Siebigeröder Straße in Klostermansfeld an vielen Stellen. Die Fahrbahn, dafür muss man kein Experte sein, muss dringend saniert werden. Nicht erst seit heute. Der schlechte Straßenzustand beschäftigt Einwohner und Kommune inzwischen Jahrzehnte. Nun scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Die Gemeinde und das Land Sachsen-Anhalt bereiten den grundhaften Ausbau der vielbefahrenen Straße vor.