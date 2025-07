Ein 39-Jähriger wurde mit seinem Pkw von der Polizei in der Ascherslebener Judith-Resnik-Straße gestoppt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,57 Promille.

Betrunkener Autofahrer muss nach Polizeistopp in Aschersleben zu Fuß weiter

Aschersleben/MZ - Am Montagabend kontrollierte die Polizei einen 39-Jährigen, der mit einem Pkw im Ascherslebener „Kosmonautenviertel“ unterwegs war. Dem jüngsten Bericht aus dem Revier Salzlandkreis zufolge hielten die Beamten den Mann in der Judith-Resnik-Straße an.

Während der Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch bei dem Autofahrer wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,57 Promille, heißt es im Bericht. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er darf bis zu einer rechtlichen Entscheidung kein Fahrzeug führen, deshalb wurde direkt der Führerschein sichergestellt.

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde außerdem eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Ascherslebener Klinikum wieder entlassen.