Warum Mähroboter für Igel so gefährlich sind

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Was klingt wie eine harmlose Gartenhilfe, kann für Igel zum Todesurteil werden: Mähroboter, die still durch das nächtliche Gras summen, hinterlassen nicht nur akkurat gestutzte Rasenflächen – sondern oft auch verstümmelte Wildtiere. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) warnt vor den rotierenden Klingen der Geräte, die gerade für Igel in einer blutigen Metzelei enden können.