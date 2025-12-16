weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Veranstaltungen im Advent: Dankerode lädt zum Adventszauber, und in Güntersberge kommt das Friedenslicht an

Veranstaltungen im Advent Dankerode lädt zum Adventszauber, und in Güntersberge kommt das Friedenslicht an

Neben den großen Weihnachtsmärkten gibt es auch kleine, aber feine Angebote. In Dankerode wird der Adventszauber begangen, in Güntersberge das Friedenslicht weitergegeben.

16.12.2025, 19:45
Weihnachtlich geht es am kommenden Wochenende auf dem Martelsberg in Dankerode beim Adventszauber zu.
Weihnachtlich geht es am kommenden Wochenende auf dem Martelsberg in Dankerode beim Adventszauber zu. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dankerode/Güntersberge/MZ/tho. - Auch am letzten Adventswochende locken neben den großen Märkten allerorts ebenso kleine, aber feine Angebote. In den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode beschließen die Dankeröder mit ihrem Adventszauber traditionell den Weihnachtsmarktreigen.