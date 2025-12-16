Neben den großen Weihnachtsmärkten gibt es auch kleine, aber feine Angebote. In Dankerode wird der Adventszauber begangen, in Güntersberge das Friedenslicht weitergegeben.

Dankerode lädt zum Adventszauber, und in Güntersberge kommt das Friedenslicht an

Weihnachtlich geht es am kommenden Wochenende auf dem Martelsberg in Dankerode beim Adventszauber zu.

Dankerode/Güntersberge/MZ/tho. - Auch am letzten Adventswochende locken neben den großen Märkten allerorts ebenso kleine, aber feine Angebote. In den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode beschließen die Dankeröder mit ihrem Adventszauber traditionell den Weihnachtsmarktreigen.