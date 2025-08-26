Zeltwiese und neue Event-location Idyllisch campen im Harz: Wohnmobil-Stellplatz im Selketal als neuer Hotspot
Chris Erik Arendt hat im Selketal einen Wohnmobil-Stellplatz geschaffen, der anders ist – ohne Schranken, aber mit viel Charme. Zwischen Fluss und Bahnlinie erleben Camper die Harzer Natur und digitale Freiheit. Was noch zu seinem Konzept gehört.
Mägdesprung/MZ. - Super Platz. Mitten in den Harzer Bergen und der Natur. Abwicklung ging easy. Sehr idyllisch. Der noch recht neue Stellplatz für Wohnmobile mit angrenzender Zeltwiese am Drahtzug zwischen Mägdesprung und Alexisbad kommt an. Die Google-Rezensionen sind voll des Lobes.