Chris Erik Arendt hat im Selketal einen Wohnmobil-Stellplatz geschaffen, der anders ist – ohne Schranken, aber mit viel Charme. Zwischen Fluss und Bahnlinie erleben Camper die Harzer Natur und digitale Freiheit. Was noch zu seinem Konzept gehört.

Chris Erik Arendt hat aus dem ehemaligen Scheunencafé bei Mädgesprung im Selketal eine Eventlocation gemacht. Stellplätze für Wohnmobile gehören ebenso zu seinem Konzept.

Mägdesprung/MZ. - Super Platz. Mitten in den Harzer Bergen und der Natur. Abwicklung ging easy. Sehr idyllisch. Der noch recht neue Stellplatz für Wohnmobile mit angrenzender Zeltwiese am Drahtzug zwischen Mägdesprung und Alexisbad kommt an. Die Google-Rezensionen sind voll des Lobes.