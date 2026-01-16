Die Boxgarage Westerhausen, die zum SV Stahl Thale gehört, war in den zurückliegenden Wochen Baustelle. Was alles passiert ist und wie es jetzt weitergeht.

Boxgarage Westerhausen zeigt sich im neuen Look – das hat der Umbau gebracht

Die Boxgarage heißt nicht zufällig so. Die Trainingsstätte war mal eine Garage.

Westerhausen/MZ. - Die trainingsfreie Zeit über Weihnachten und den Jahreswechsel war für den Westerhäuser Boxtrainer Glenn Hermann und seine Helfer auch eine arbeitsreiche. Bis vor ein paar Tagen waren sie noch am Werkeln. Gerade so wurde sie zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes fertig.