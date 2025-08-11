Freizeit im Harz Bergschwimmbad Altenbrak: Drei Jahre geschlossen - doch zwei Investoren könnten alles ändern
Das Bergschwimmbad Altenbrak (Harz) bleibt auch in der dritten Saison geschlossen. Doch es gibt Hoffnung. Zwei Investoren prüfen ein neues Konzept mit Wohnmobilplatz. Was dazu bereits bekannt ist.
Altenbrak/MZ/son. - Es ist die dritte Saison, in der das Bergschwimmbad Altenbrak geschlossen ist. Gründe, warum es 2023 nicht wieder den Betrieb aufnahm, waren unter anderem immense Schäden an der Beton-Fliesen-Konstruktion des Beckens und technische Mängel etwa an Filterbehältern, die das Gesundheitsamt angegeben hatte. Das ernüchternde Fazit damals: Das Bad bleibt vorerst geschlossen, einen möglichen Weiterbetrieb schafft die Stadt Thale bzw. ihre Tochtergesellschaft, die Bodetal Tourismus GmbH (BTG), nicht ohne Hilfe.