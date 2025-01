Rieder/MZ. - Die kilometerlange Umzäunung des Naturschutzgebietes an den Gegensteinen bei Rieder sorgt immer wieder für Diskussionen. Das Landesamt für Umweltschutz (LAU) wollte das Projekt in diesem Jahr abschließen und sechs feste Zaunabschnitte am nördlichen Schierberg, an den Gegensteinen und der Konradsburg installieren. Zwischenzeitlich wurde nun ein Teil des bereits errichteten Zauns wieder abgebaut.

