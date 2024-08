Naturschutz geht vor, sagt das Land in der Debatte um einen kilometerlangen Weidezaun am Schierberg bei Ballenstedt. Einheimische fühlen sich überrumpelt - und werden sich wohl an den Zaun gewöhnen müssen.

Rieder/Halle/MZ. - Zum Weidezaun an den Schierbergen in Rieder sieht das Landesamt für Umweltschutz (LAU) in Halle keine Alternative. Das hat die Behörde am Freitag im Gespräch mit der Redaktion noch einmal bekräftigt.