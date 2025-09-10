Der Heimatverein Rieder lädt am 13. September zum Seifenkistenrennen ein. Auch abseits der Rennstrecke ist für Unterhaltung gesorgt.

Rieder/MZ. - Die Riedersche Trift im Ballenstedter Ortsteil Rieder wird am kommenden Samstag, dem 13. September, zur Rennstrecke: Der Verein „Herzenssache Rieder“ lädt dann nämlich zum Seifenkistenrennen ein.

Um 15 Uhr beginnt das Rennen, schon eine Stunde vorher treffen sich die Teilnehmer an der Riederschen Trift am Kindergarten. Mehr als 15 Seifenkisten sind angemeldet, die zwischen Kindergarten und Schule auf die Strecke gehen, sagt Vereinsvorsitzende Birgit Wartmann. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und Medaille, die Sieger einen Pokal.

Beim Seifenkistenrennen in Rieder hilft auch die Polizei

Neu in diesem Jahr: Die Regionalbereichsbeamten der Stadt, die erstmals bei der Veranstaltung dabei sind, übernehmen die technische Überprüfung der Seifenkisten und haben für jedes Kind noch eine besondere Überraschung im Gepäck.

Auch abseits der Rennstrecke ist für Unterhaltung gesorgt. Viele Vereine und Einrichtungen aus dem Ort machen mit: Der Schaustellerbetrieb Nathanael hat ein Karussell und einen Süßigkeitswagen aufgestellt, der Sportverein Grün-Weiß Rieder einen Bierwagen organisiert. Die Jugendfeuerwehr ist an der Grillstation aktiv, der Kindergarten führt eine Tombola durch, das Jugendrotkreuz betreut einen Erste-Hilfe-Stand. Der Heimatverein sorgt für Kaffee und Kuchen, die Kleingärtner sind mit einem Obststand dabei, und der Hort sorgt für frischgebackene Waffeln. Das Seifenkistenrennen wird alle zwei Jahre veranstaltet.