Bundeskanzler Friedrich Merz fordert mehr Präsenz der CDU in ländlichen Regionen und eine deutliche Abgrenzung zur AfD. In Ballenstedt sitzt die AfD mit im Stadtrat. Wie geht die CDU vor Ort damit um? Im Gespräch erklärt der frisch bestätigte Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Tannert die Strategie vor Ort und vor welchen Herausforderungen die Partei jetzt steht.

Sebastian Tannert (3.v.l.) beim Klein Ostern der CDU Ballenstedt im Schlosspark. Der Stadtverband veranstaltet dort jedes Jahr ein Programm für Familien.

Ballenstedt/MZ. - Sebastian Tannert ist auf der Mitgliedervollversammlung des CDU-Stadtverbandes Ballenstedt mit einer Mehrheit von 93 Prozent als Vorsitzender wiedergewählt worden. Im Interview spricht er darüber, wie die Basis die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz beurteilt, die CDU solle besonders im ländlichen Raum wieder mehr Präsenz zeigen und an der harten Abgrenzung zur AfD festhalten, und vor welchen Herausforderungen die Partei in Ballenstedt steht.