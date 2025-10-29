Weil er keinen Sex bekam, soll ein 23-Jähriger in der Stadt Seeland seine Partnerin verletzt haben. Was die vor Gericht dazu sagt und wie ein gestohlener Ofen in seinen Kleingarten gekommen sein soll.

Nach einem lautstarken Streit soll ein Mann die Mutter seiner drei Kinder am Hals gewürgt und verletzt haben.

Aschersleben/MZ - In Handschellen wird ein 23-jähriger Mann in den vollbesetzten Gerichtssaal von Strafrichter Christian Häntschel in Aschersleben geführt. Die Anklagepunkte, über die an diesem Tag verhandelt werden soll, klingen nicht sonderlich spektakulär. Ein Diebstahl im minderschweren Fall, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aber dann ist da noch eine Körperverletzung, die aufgrund der Verwendung eines Gegenstandes als gefährlich eingestuft ist. Und diese hat es durchaus in sich.