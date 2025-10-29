Im Bestehornpark Aschersleben werden 40 Werke gezeigt, die die Teilnehmer des Sommerateliers in insgesamt elf Jahren geschaffen haben. Einige der Künstler sind dafür noch mal an die Eine gereist.

Aschersleben/MZ - Die Arbeitskollegen von Clare Wohlnick erinnern ein bisschen an Pinocchio. Die Australierin hat sie vor wenigen Wochen mit Ölfarben auf die Leinwand gebannt. Das großformatige Bild ist eines von vielen, die in den vergangenen elf Jahren in Aschersleben entstanden sind – beim Sommeratelier der Stadt, bei dem Künstler aus verschiedenen Ländern im Riegelbau des Bestehornparks arbeiten und Aschersleben als Inspiration nutzen konnten. Am Wochenende wurden insgesamt 40 so gesammelte Werke, die die Künstler der Eine-Stadt hinterlassen haben, erstmals in einer Gesamtschau ausgestellt.