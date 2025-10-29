Der Betrieb „Purziener Fussbodentechnik“ unterstützt den Leipziger Traditionsverein Mitteldeutscher Floorball Club mit einer Spende.

Bei der Übergabe des Schecks in Höhe von 1.560 Euro: Frau Ines Trojandt, Tom Genenz und Peter Elster.

Purzien/MZ. - Die U13-Jugendmannschaft des Mitteldeutschen Floorball Club (MFBC) Leipzig freut sich über einen neuen Trikotsatz für die kommende Saison. Möglich gemacht hat dies die „Purziener Fussbodentechnik“, die mit einer Spende in Höhe von 1.560 Euro das Team unterstützt. Das teilt Peter Elster vom Mitteldeutschen Floorball Club jüngst mit.