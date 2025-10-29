Ein 67-jähriger Mann hat am Mittwoch, 29. Oktober, seinen Augen kaum getraut, als er am frühen Morgen in Zerbst unterwegs war.

Zerbst/MZ. - Ein 67-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen, 29. Oktober, seinen Augen kaum getraut. Als er gegen 7.30 Uhr am Heidetorplatz in Zerbst vorbei kam, sah er eine Axt im Glaseinsatz der Eingangstür eines Modemarktes stecken. Der Mann informierte die Polizei.

Auch für die Beamten war es nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld „kein alltägliches Bild“. Offenbar hatten Unbekannte in der vergangenen Nacht gewaltsam versucht, die Scheibe einzuschlagen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Das Beil verkeilte sich und klemmte in der Scheibe fest. Ob die Täter in blinder Zerstörungswut handelten oder in den Markt einbrechen wollten, ist derzeit noch unklar.