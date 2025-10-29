n der Region Anhalt-Bitterfeld nehmen in der dunklen Jahreszeit wieder die Wohnungseinbrüche zu.

Aken/MZ. - In der Region Anhalt-Bitterfeld nehmen in der dunklen Jahreszeit wieder die Wohnungseinbrüche zu. Den neues Fall hat die Polizei aus Aken gemeldet. Dort drangen die unbekannten Täter am Dienstag, 28. Oktober, zwischen 18 und 20 Uhr über eine zuvor gewaltsam geöffnete Tür in das Innere eines Wohnhauses ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Entwendet wurden Bargeld in unterer vierstelliger Höhe, Ausweispapiere und mehrere Geldkarten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Anhalt-Bitterfeld war zur Spurensuche vor Ort im Einsatz.