A9 wird nördlich von Dessau voll gesperrt

Dessau/MZ. - Die A9 wird nördlich von Dessau an zwei Nächten voll gesperrt. Darauf hat die Autobahn GmbH des Bundes hingewiesen. Betroffen ist ein Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig in Fahrtrichtung München. Die erste Sperrung gibt es von Mittwoch, 29. Oktober, 20 Uhr, bis Donnerstag, 30. Oktober, 6 Uhr. Die zweite Sperrung ist vom Dienstag, 4. November, 20 Uhr, bis Mittwoch, 5. November, 6 Uhr geplant.

Grund dafür sind nach Angaben der Autobahn GmbH Maßnahmen im Rahmen der Fahrbahninstandsetzung. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Köselitz über die Umleitung U35 auf die B107 zur Anschlussstelle Coswig umgeleitet. Der in Köselitz auffahrende Verkehr soll in den beiden Nächten die Anschlussstelle Coswig nutzen, um auf die A9 in Fahrtrichtung München aufzufahren und folgt dazu ebenso der U35.

Alle Verkehrsteilnehmer werden um Rücksichtnahme durch eine angepasste Fahrweise im Bereich der Einschränkungen gebeten, um die eigene und die Sicherheit anderer Fahrer sowie der Arbeiter im Baustellenbereich zu gewährleisten