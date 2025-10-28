weather regenschauer
  4. Genuss trifft Glitzer: Wie Sebastian Schmidt in Eisleben mit „Kulinarischem Mitteldeutschland“ echten Weihnachtszauber schafft

Mit leuchtenden Kugeln und duftendem Stollen verwandelt Sebastian Schmidt in Eisleben den Laden „Kulinarisches Mitteldeutschland“ in ein kleines Weihnachtswunderland.

Von Anne Holzki 28.10.2025, 18:00
Mitten im Weihnachtszauber: Sebastian Schmidt in seinem liebevoll geschmückten „Kulinarischen Mitteldeutschland“.
Eisleben/MZ. - Im „Kulinarischen Mitteldeutschland“ duftet es nach Zimt, Schokolade und frisch gebrühtem Kaffee. Wo sonst das ganze Jahr über regionale Spezialitäten aus Mitteldeutschland zu finden sind, funkelt es jetzt an jeder Ecke. Der Laden am Markt von Eisleben hat sich in ein weihnachtliches Paradies verwandelt.