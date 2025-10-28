In Köthen, Aken, der Stadt Südliches Anhalt und im Osternienburger Land warten am langen Halloween-Wochenende Partys, Laternenumzüge und Feuershows auf kleine und große Gruselfans. Die MZ gibt einen Überblick.

Gruselige Gestalten wollen auch dieses Jahr wieder ihr Unwesen in Arensdorf treiben.

Köthen/MZ. - Wenn Kürbisse leuchten, Spinnenweben die Häuser schmücken und dunkle Gestalten durch die Straßen ziehen, dann steht Halloween vor der Tür. Auch in Köthen und Umgebung wird es rund um den 31. Oktober schrecklich-schön: Von Gruselpartys über Lichterumzüge bis hin zu einem Halloween-Feuer ist für alle, die Lust auf ein schauriges Erlebnis haben, einiges dabei. Die MZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über Veranstaltungen im Altkreis.